Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız

Sırbistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boşnaklar ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar kentine geldi. Bilinen adıyla Yeni Pazar'daki Boşnaklar ve Türkler, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic'le şehri ziyaret eden Erdoğan'ı büyük coşkuyla karşıladı. Erdoğan burada halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Burada yaşadığımız bu birliktelik ne kadar huzura birlikteliğe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz.Bugün Sayın Vucic ile birlikte sizlerin karşısında olmamız çok anlamlı. Novi Pazar belediye başkanına da yaptığı hazırlıklar için teşekkür ediyorum. Ne diyor o güzel Novi Pazar türküsünde, 'Kaleden bakınca güzel bir şehir görüyorum. Novi Pazar benim vatanım, bu şehir benim en sevdiğim. Tüm dünya biliyor ki onun en güzel kanıtı Altın Camii'

SIRBİSTAN BİZİ BİRLEŞTİRMELİ

Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinci sevincimizdir, üzüntüsü üzüntümüzdür. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı tam aksine bizi Sırbistan birleştirmeli.

2 GÜNDE 16 ANLAŞMA

Dün 12 bugün de burada 4 anlaşma ile iki günde 16 anlaşmaya imza attık, hayırlı olsun.

Ayrıntılar birazdan...