Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadınlar Liderlik Programı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Genç Kadınlar Liderlik ve Girişimcilik Programı Sertifika Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Atalarımız 'Önce yoldaş sonra yol' derlerdi. Gönül ve fikir birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınız olduğu müddetçe hiçbir yol uzun değildir. Kalpleri bir olan toplulukların aşamayacağı engel yoktur. Hayatta asıl zenginlik dost biriktirmektir. Burada geçirdiğiniz sürenin sizler için de verimli olduğuna inanıyorum.

Ne yazık ki İslam dünyası aynı hedefe aynı şekilde kilitlenmiyor. Myanmar'ı yaşıyoruz Arakan'ı yaşıyoruz acaba İslam dünyasının bütün ortakları burada aynı hissiyatı duyuyor mu? Duymuyor. Yüz binler ölüyor umurunda değil. Biz petrol zengini değiliz petrol kuyularımız yok. Olmasın. Milli gelire oranla baktığınız zaman birinci sırada Türkiye ikinci sırada Amerika üç İngiltere."