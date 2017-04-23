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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocuklara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocuklara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,'Bu tablo bize özgürlüğümüzün bağımsızlığımızın beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor' dedi.

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