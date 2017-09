Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmelidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması dahil her türlü çalışma gerçekleştirilmelidir. YÖK’ten benim bir başka talebim var. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalitede beceriye sahip elemanların yetişmesini sağlayacak adımların atılmasıdır. MYO’ların müfredatından yeterliliklerine kadar baştan sona gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması dahil gereken her çalışma yürütülmelidir.' dedi.

AA paylaş

tweetle

paylaş

0

0

0

0

0

0 x Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, geçen yıl başlattılan bu etkinliğin artık her yıl devam edeceğine olan inancını dile getirerek, yeni akademik yılın tüm akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Geçen yılki akademik yıl açılış töreninde, yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin, misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Erdoğan, bu çerçevede YÖK'ün koordinasyonunda yürütülen projede yer alan bölgesel kalkınma odaklı 5 pilot üniversitenin ismini de açıkladığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası alanda en üst düzeyde temsil edecek araştırma üniversitelerinin tespit edilerek bunların özel olarak desteklenmesi, bununla birlikte uluslararası alanda çok daha güçlü, çok daha farklı bir konuma gelinmesi gerektiğini kaydettiğini anımsattı. Bir önceki akademik yıl açılışında üstünde durduğu bir başka konunun da Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmasına yönelik ihtiyaç olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün tüm bu konularda önemli bir mesafe katedildiğini memnuniyetle görüyorum. Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında araştırma üniversitelerinin belirlenmesiyle ilgili çalışma tamamlanmış durumda. Şimdi sizlere araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Bu alanda yedek olarak belirlenen üniversiteler de şunlardır: Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi. Asıl ve yedek olarak isimlerini saydığım bu araştırma üniversitelerimize yükseköğretim alanındaki hedeflerimize ulaşma konusunda çok büyük görevler düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum." Kalite Kurulunun da oluşturulduğunu dile getiren Erdoğan, bu kurul sayesinde yükseköğretim çalışmalarının, idari ve mali açıdan bağımsız bir kalite güvence sistemine kavuşturulduğunu söyledi. "Üniversitelerden tek bir talebimiz var" Erdoğan, YÖK'ün üniversiteleri dünyada rekabet edebilir düzeye taşıyacak yenilikler konusundaki çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yükseköğretim programları ve kontenjanlarıyla meslek yüksekokullarının planlamasının artık YÖK'ün koordinasyonunda belirlenecek olmasının, bu hususlarda yaşanan sıkıntıların önüne geçeceğine inanıyorum. Her dönemde sözü edilmesine rağmen bir türlü arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmayan üniversite- özel sektör iş birliği için de önemli adımlar atılıyor. Fen ve mühendislik alanlarındaki iş yeri eğitimlerinin teşviki için meslek yüksekokullarının organize sanayi bölgelerinde de kurulabilmesinin önü açıldı. Aslında bunlar 15-20 yıl önce bizim gündeme taşıdığımız konulardı fakat bu kadar gecikmeyle maalesef açıldı. Teknoloji transfer ofislerinden ücretli araştırma izinlerine ve doktora sonrası araştırmacı istihdamına kadar gelişmiş ülkelerdeki pek çok düzenleme ülkemize de böylece kazandırılmış oldu. Bu çalışmaları gerçekleştiren Yükseköğretim Kurumumuz ile sürece katkı veren ilgili tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitelerimizin diğer sorunlarının çözümü için de gereken adımları atmaya hazırız. Bunun karşılığında üniversitelerimizden tek bir talebimiz var, o da bilim üretmeye hız vermeleri ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamalarıdır. YÖK'ün üniversitelerimizin bilimsel performanslarını objektif olarak ortaya koymak suretiyle bu konuda hükümeti ve kamuoyunu bilgilendirmesi, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır." YORUMLAR 0

EN ÇOK YORUMLANANLAR Şarkılı, şiirli intihar girişimi En Çok Okunanlar Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı 1 Küresel piyasalarda çifte gerginlik 2 Kuzey Irak’ı ateşe attı 3 Emekliye 3 maaş imkanı 4 Altay Tankı ile ilgili flaş açıklama! 5