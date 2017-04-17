Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılında, mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı

Topkapı'daki Anıtmezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törene, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı

Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Efe Özal'ın kızı Serra Özal elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu anıt mezara geçti.

Mezarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek, burayla ilgilenilmesini istedi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra merhum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi. Erdoğan, aracından indiği sırada vatandaşlar "Başkanım" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Burada dualar okundu. Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler verdi.