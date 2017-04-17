Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal, Menderes ve Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 24'üncü yıldönümünde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini, daha sonra Yassıada'daki yargılamaların ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın ve Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.
- AA
Mezarda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Erdoğan, buradan ayrılırken Kadir Topbaş ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın'a anıt mezarın tavanındaki rutubetlenmeyi işaret ederek, burayla ilgilenilmesini istedi. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra merhum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Merkezefendi'de bulunan Erbakan'ın kabrine geldi. Erdoğan, aracından indiği sırada vatandaşlar "Başkanım" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
Burada dualar okundu. Ziyaretin ardından Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet ederken çocuklara da hediyeler verdi.
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