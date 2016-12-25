Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konu alan bir telefon görüşmesinin gerçekleştirdiği açıklandı
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.
Kremlin’den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü” denildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada; " Putin ile Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri ele aldı" dendi.
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