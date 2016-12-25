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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile Suriye'deki gelişmeleri konu alan bir telefon görüşmesinin gerçekleştirdiği açıklandı

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Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü” denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada; " Putin ile Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri ele aldı" dendi.

 

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