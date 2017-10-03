Gökçek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı: Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in istifa edeceği iddialarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez' dedi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili, "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bundan sonra bir değişim dönüşüm içindeyiz. Değişimi dönüşümü seçime kadar yaşayacağız" dedi.
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