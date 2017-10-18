Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dünyaca ünlü beyin cerrahı Baykal için Ankara'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda bulunan Deniz Baykal için talimat verdi, dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe, Baykal'a bakmak için Ankara'ya götürüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın doktorunu aradı, Baykal'ın durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından Özel Kalemi Hasan Doğan'a talimat verdi. Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan'a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Ankara'ya götürdü.

Deniz Baykal'ı kontrol eden Türe, Baykal'ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli'nin üniversite sınavının kalkmasına ilişkin açıklamasına, Başbakan Yıldırım'dan yanıt!

Bahçeli'nin üniversite sınavının kalkmasına ilişkin açıklamasına, Başbakan Yıldırım'dan yanıt!

Dünyadaki en pahalı ve konforlu uçak hangisidir?

Dünyadaki en pahalı ve konforlu uçak hangisidir?

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA