Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dünyaca ünlü beyin cerrahı Baykal için Ankara'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda bulunan Deniz Baykal için talimat verdi, dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe, Baykal'a bakmak için Ankara'ya götürüldü.
Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın doktorunu aradı, Baykal'ın durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından Özel Kalemi Hasan Doğan'a talimat verdi. Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan'a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Ankara'ya götürdü.
Deniz Baykal'ı kontrol eden Türe, Baykal'ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.