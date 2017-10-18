Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dünyaca ünlü beyin cerrahı Baykal için Ankara'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda bulunan Deniz Baykal için talimat verdi, dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe, Baykal'a bakmak için Ankara'ya götürüldü.