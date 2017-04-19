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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın mayıs ayında bir araya geleceği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs'ta yapılacak NATO zirvesi öncesinde bir araya geleceklerini açıkladı.

  • DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi NATO zirvesi öncesi Mayıs ayında yapılacak" dedi. AGİT heyeti ile ilgili olarak Çavuşoğlu, "Referanduma ilişkin AB'nin soruşturma hakkı yoktur. AGİT siyasi analiz yapamaz. AGİT heyetinde PKK destekçisi isimler var" diye konuştu.

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