Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasin Süzen'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Yasin Süzen'i tebrik etti.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Yasin Süzen'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.
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