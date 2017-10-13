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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-76) kullanmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dile getirdiği yerli üretim silah kullanımı konusunda, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı harekete geçti.
 
Yerli imkanlarla üretilen MPT-76, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı. Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi.
 
İlk aşamada, Cumhurbaşkanlığı Karşı Atak Timi (CAT) tarafından MPT-76 kullanılmaya başlandı.

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