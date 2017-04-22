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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan' yayınladığı mesajda, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.' dedi.

  • DHA
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Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. 
 
Bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.  23 Nisan 1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk Milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin, şahlanışının timsalidir."

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