Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Eroğlu'na Türkiye ikinciliği ödülü

Erdoğan, ödüllerini verecekleri ‘Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda sosyal projeler ve kent ekonomisine katkı kategorilerinde dereceye giren belediye başkanları ile ekiplerini tebrik etti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Yerel Yönetimler Proje Yarışması"nın, AK Partili belediyelerce hayata geçirilen özgür ve orijinal çalışmaların tüm Türkiye'ye tanıtılması açısından önemine değinen Erdoğan, ülkede artık 2019'da dördüncü dönemine girecek ve esasında 1994'e kadar götürülebilen çok daha köklü bir geçmişi olan bir "AK Parti Belediyeciliği" modelinin ortaya çıktığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, emaneti ehline verme konusundaki hassasiyetlerinin AK Parti belediyelerini milletin gözünde yücelttiğini belirterek, "Aynı zamanda birer demokrasi okulu olan AK Parti belediyeleri, 15 Temmuz'da bu sıfatlarının hakkını ziyadesiyle vermişlerdir. Kendilerini tebrik ediyorum. Darbecilerin karşısına hem yürekleri ve bedenleriyle hem de ellerindeki tüm imkânlarıyla dikilen belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, belediye çalışanlarımızın her birine ayrı ayrı şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım, AK Parti olalım" ifadesiyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından, Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Belediyeleri arasında ikincilik ödülünü “Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık” Projesi sahibi Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’na takdim etti.

Kendisine telefonla ulaştığımız Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Belediyeciliğin piri olan Sayın Cumhurbaşkanımız gerek siyasette gerekse belediyecilikte her zaman bizlerin rehberi olmuştur. Biz de Belediyecilikte gönüller yapmanın önemini Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Allah’a şükürler olsun Sosyal Belediyecilikte 3,5 yılda Tokat’ta Sosyal Belediyecilikte önemli işler yaptık. Bugün bunun meyvesini çok değerli bir ödülle Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizler ziyadesiyle mutlu etti. Projenin hazırlanmasında emeği olan mesai arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Proje hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Başkan Eroğlu;



AV. EYÜP EROĞLU: BİZİM MURADIMIZ GÖNÜLLERE GİRMEKTİR

Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık” Projesi hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu; “14 Medeniyete ev sahipliği yapmış ve medeniyetleri sembolleştirmiş Anadolu’nun mayası kadim şehrimiz Tokat’ımız da, tüm insanımızı 7’den 77’ye önemsiyor, onları sosyal hayata katmanın azmi ile çalışıyoruz. Bizim şehrimizdeki tek muradımız gönüllere girmek, gönüller kazanmaktır. Özel gereksinimli bireylerin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik hayata en üst düzeyde katılımını sağlamanın; gelişmiş toplumların en önemli göstergesi olduğunun bilinci içerisindeyiz.



TOKAT’TA ENGELLİ BİRLİKTE AŞIYORUZ

Engelleri aşmanın bir inanç meselesi, başarının anahtarının da, öncelikle kişinin buna inanması olduğunu her gün bizlere ispat eden engellilerimiz ile, Tokat’ta engelleri birlikte aşıyoruz.

Tokat Belediyesi ve paydaş kurumlarımızla, şehrimizde bu gelişmişliğin önündeki her türlü engeli kaldırmayı ve eşit vatandaşlık temeline dayanan ortak yaşam alanları oluşturmayı önemsiyoruz.

Bu kapsamda; her ay düzenli olarak bir engelli grubuyla farkındalık çalışmaları yaparak, projelerimizin sürdürülebilirliğini sağladık.

Okulları, gezi ve kamplar, piknikler, Çocuk Şenlikleri ve kuş evleri yaptık. Ayrıca Kınalı Ali’lerin torunları ve Onbeşliler olarak, özel çocuklarımızın ellerine kınalarını yakıp, dualarla askere uğurladık.

“Bütün Engelliler, Farkedilmeyi Bekler” sloganıyla Tokatımızda; İş atölyeleri, el beceri kursları, sanatsal kurslar ve istihdama yönelik birçok projeyle, 460 özel gereksinimli birey ve ailelerini halkımızla bütünleştirerek, sosyal yaşama aktif olarak katılımını sağladık.

Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması ve halkımızla birlikte engelsiz bir şehirde yaşaması noktasında, “Bir Gün Değil, Hergün Farkındalık” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya’ya ve projede yer alan Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Tokat Valiliğine ve diğer kurumlara, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.