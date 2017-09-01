Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramlaştığı taksici esnafına sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra bir süre kaldığı Kısıklı'daki ikametinden Huber Köşkü'ne geçti. Burada yol üzerinde bir taksi durağına uğrayan Erdoğan, taksici esnafıyla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bir taksici esnafının cebinde sigara paketini gören Erdoğan, paketi aldı. Taksicinin ‘bırakacağım inşallah’ demesi üzerine Erdoğan Bırakacağım olmaz. Bıraktım de’ dedi. Bunun üzerine taksici sigarayı bıraktım dedi.

Erdoğan daha sonra Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Kemal Aykut Genç karakolunda durarak buradaki emniyet personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.