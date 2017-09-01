Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayramlaştığı taksici esnafına sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ne geçerken yol üzerindeki taksi esnafını ziyaret etti. Erdoğan, burada cebinde sigara olan bir taksicinin sigarasını alarak sigarayı bırakmasını istedi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra bir süre kaldığı Kısıklı'daki ikametinden Huber Köşkü'ne geçti. Burada yol üzerinde bir taksi durağına uğrayan Erdoğan, taksici esnafıyla ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bir taksici esnafının cebinde sigara paketini gören Erdoğan, paketi aldı. Taksicinin ‘bırakacağım inşallah’ demesi üzerine Erdoğan Bırakacağım olmaz. Bıraktım de’ dedi. Bunun üzerine taksici sigarayı bıraktım dedi.
 
Erdoğan daha sonra Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Kemal Aykut Genç karakolunda durarak buradaki emniyet personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA