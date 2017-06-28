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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, dünya şampiyonu tekvandoculara kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Askari ve Ağrıs'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Güney Kore'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Askari ve Ağrıs'a tebrik telgrafı göndererek kutladı.

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