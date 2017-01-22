Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cavcav için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" ifadesini kullandı.

Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajında, Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk futboluna yaklaşık 40 yıldır değerli hizmetlerde bulunan, sporseverlerin gönlünde müstesna bir yer edinen İlhan Cavcav, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. İş hayatında önemli başarılara imza atan, ülke ekonomisine katkılarıyla da tanınan merhum İlhan Cavcav'a, Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına, spor ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."