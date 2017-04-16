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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun.'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: "Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

ERDOĞAN'DAN EVET DİYEN LİDERLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdağan Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'ye de teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK YAĞIYOR

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden art arda telefon geliyor

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