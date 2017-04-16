Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: 'Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: "Referandum sonucu milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."
ERDOĞAN'DAN EVET DİYEN LİDERLERE TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Erdağan Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'ye de teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK YAĞIYOR
Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden art arda telefon geliyor
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