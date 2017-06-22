Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pensilvanya'daki terörist başı Gülen'e: Sıkıysa Pensilvanya'da durma buraya gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramankazan'da çiftçilerle iftar buluşmasında konuştu.

Erdoğan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e seslenerek "Bu devletten başka devlet yoktur. Yok paralel devletmiş yok şu devletmiş yok bu devletmiş. Bu devletten başka devlet yoktur. Sıkıyorsa Pensilvanya'dan çık buraya gel. Ama onlar kendilerine başka vatan arıyor. Şimdi orada çiftlikte kalıyor ve oradan dünyadaki bütün FETÖ örgütünü yönetiyor. Biz de dost bildiklerimize söylüyoruz verin. Eğer verilmeyecekse gün ola harman ola" dedi.