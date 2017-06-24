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Erdoğan, Akçakaleli ailenin evine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale ilçesinde bir ailenin evine konuk oldu.

  • AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Harran ilçesine geçerken, yol üzerindeki Bolatlar Mahallesi'nde yaşayan Hayati Taştan'ın evine uğradı.

İkindi namazını burada kılan Erdoğan, aileyle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

- "Çok güzel bir andı, bunu unutamayız"

Hayati Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ailece çok sevdiklerini vurgulayan Taştan, "Evimize gelmesi tabii ki bizi çok mutlu etti, bizi şereflendirdi. Allah kendisinden razı olsun. Namazını kıldıktan sonra biraz sohbet ettik, sonra da programa yetişmek için evden ayrıldı. Çok güzel bir andı, bunu unutamayız." dedi.

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