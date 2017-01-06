Cumhurbaşkanı Erdoğan: Babamızın oğlu olsa, vatan haini ise bunu hemen bildirmemiz gerekiyor

Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninin ardından STK'lar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları:

EN BÜYÜK İSTİHBARAT İNSANİ OLANDIR

Teröristle mücadele öncelikle güvenlik güçlerinin asıl görevidir. Ama terörle mücadele tüm toplumun ortak görevidir. Her hafta muhtarla yaptığım toplantılarda söylüyorum. Mahallenize köyünüze garip tipler gelince bunu hemen güvenlik güçlerimize bildireceksiniz. İstihbaratın en önemlisi insani istihbarattır. Bu konuda vatandaşımız muhtarımız bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de kolay olacaktır.

Bazıları olaylar karşısındaki tavrını terörün kimliğine ve ideolojisine bakarak gösteriyor. Babamızın oğlu olsa, vatan haini ise bunu hemen bildirmemiz gerekiyor.

Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın meselesini biliyorsunuz. Seninle gelenlerle al gemine yürü. Biz de bu vatana ihanet etmeyenlerle birlikte yola devam ederiz ama vatana ihanet edenler için de gereğini yaparız. Bizi devamlı tehdit ediyorlar. Edecekler bu onların görevi olabilir, ölümle ilgili bizim elimizde bir senet var mı? Trafikte araçla giderken bakıyorsunuz bir kaza bir otobüs kaza yapınca en az 30-40 kişi ölüyor ne diyorlar trafik kazası. O zaman farklı feryatlar başlıyor halbuki burada bir mükafat var. Vatan yolunda Allah yolunda bir şehadet var.

Biz buradaki hassasiyetimizi iyi korumamız lazım. Terörist bombayı patlatıyor, gerisi de kalemi ile manşeti ile STK'sı ile bu çevreler getiriyor. Bunun için biz biryandan teröristle mücadele ederken aynı zamanda Türkiye gemisini batırmaya çalışan bu vatansızlar ile uğraşıyoruz. Hamdolsun milletimizi birbirine düşürmeyi başaramadılar

Önümüzdeki dönemde sizlerden çok fazla gayret bekliyoruz.