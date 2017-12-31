Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Çok önemli gelişmeler bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajından konu başlıkları:

"TÜM SALDIRILARI AKAMETE UĞRATTIK"

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık.

"İŞSİZLİĞİ ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARTACAĞIZ"

İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini

önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz.

"KUDÜS, ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN İMTİHAN"

İçte ve dışta çok önemli gelişmeler bizi bekliyor. Bizi birbirimize düşürmek isteyene fırsat vermeyelim. Kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalıyız. Kudüs ülkemiz ve bölge için yeni bir imtihan. Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür. Amerika'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden makes bulmamış, tam tersine, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Tüm milletime, bu

konuda gösterdikleri dik duruş ve ortaya koydukları samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum.

"KIŞKIRTMALARA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli seçimlerle aynı yılın kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. Tüm vatandaşlarımdan ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz.

"ÜLKEMİZİ ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLİYOR"

Önümüzdeki yıl gerek içeride gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece, gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.