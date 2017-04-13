Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnedeki sözleri 15 Temmuz gazisini duygulandırdı

Son iki yılda Giresun'un asker ve polis olarak 10 şehidinin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabri 15 Temmuz gecesinin önemli bir gazisi. İlahiyat mezunu. Bu Sabri nevi şahsına münhasır. 6 yaşında bilgisayara başlamış. Şimdi zaten çocuklar bir cins. Cep telefonunu alıyorlar başlıyorlar oynamaya. Sabri aslında bilgisayar mezunu değil ama bilgisayarcıları solluyor. Yazılımcı. O gün bir tank geliyor Sabri tankın altına kendini atıyor. İkinci tank geliyor Sabri onun altına da kendini atıyor. Orada yara alıyor. Şu anda bazı yerlerinde yaraları var. Sabri benim şu anda gönüldaşım, dava arkadaşım, yoldaşım, işte Giresun böyle evlatlar yetiştiriyor. Onun için Sabriler bizim iftiharımızdır.

ŞEHİTLER TEPESİNİ KAHRAMANLAR BEKLİYOR

15 Temmuz gecesi İstanbul'da 2 Giresunlu kardeşimiz şehit oldu. Bu vesile için bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz! Onlar diridirler ancak siz anlamazsınız! Bu bu kadar önemli bir şey. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Şehitler tepesini boş bırakmayan tüm gazilerimizi, kahramanlarımızı, Sabrilerimizi bu noktada değerli kardeşlerim Rabbim onlara da şifalar versin şehitlerimizi rahmetle yadediyor, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.