Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine Yunan eski Bakan Bakoyanni'yi davet etmesi Kammenos'u rahatsız etti

Türkiye karşıtı tutumunun şekli nedeniyle kendi ülkesinde dahi pek çok kez seviyesizlik ve lümpenlikle suçlanan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, söz konusu tutumuna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün gerçekleştirilecek yemin törenine davet ettiği ülkenin eski dışişleri bakanı Dora Bakoyanni, bu daveti kabul ettiği için Kammenos tarafından hedef alındı.

TWİTTER’DAN BAKOYANNİ’Yİ HEDEF ALDI

Kammenos, twitter hesabından Dora Bakoyanni'yi hedef alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili seviyesiz açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nı pek çok kez kınama açıklaması yapmak zorunda bırakan aşırı sağcı Bağımsız Yunanlar partisi lideri Kammenos’a bu tweetin ardından kendi ülkesinde dahi tepki sesleri yükseldi.

SAĞDUYULU CEVAP

Öte yandan Kammenos ve benzeri aşırı sağ grupların hedef tahtasına oturttuğu Bakoyanni ise “İki ülke ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde böyle bir davet aldım. İletişim yollarını daima açık tutmak, en faydalı adım olacaktır” ifadeleriyle eleştirilere yanıt verdi. Bakoyanni’nin sağduyulu tutumu takdir topladı.

(Dirilişpostası)