Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın mitingine Ceylanpınar’dan rekor katılım

Ceylanpınar Belediye’sinin günler öncesinden gerek anons bürosundan gerekse SMS ile yaptığı bildirimler sonrası Şanlıurfa’daki mitinge Ceylanpınar’dan binlerce kişi katıldı. Mitinge katılanlar, ilçeden yaklaşık 10 Bin kişinin katıldığı belirtirken, miting öncesinde ise ilçeden yüzlerce araç konvoyu aynı anda yola çıkarak, Şanlıurfa kent merkezine hareket ettiği kaydedildi.

11 Nisan Şanlıurfa’nın Kurtuluş yıl dönümünün de kutlandığı mitinge toplam ise yaklaşık 400 bin kişinin bulunduğu ileri sürüldü. Mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Şanlıurfa’da fahri hemşehrilik verilmişti.