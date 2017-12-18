Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Trump yönetimi dışında bütün ülkeler birlik içinde hareket etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Kudüs tasarısını veto etmesine ilişkin, 'Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BMGK'da oylanan Kudüs tasarısıyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
ANKARA'DAN İLK TEPKİ: BM GENEL KURULU SÜRECİ BAŞLAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, veto edilen Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.
Kalın, "BM Güvenlik Konseyindeki ABD’nin Kudüs kararını geçersiz sayacak olan karar, ABD’nin vetosuyla 14’e 1 reddedildi. Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak." dedi.
BM Güvenlik Konseyindeki ABD’nin Kudüs kararını geçersiz sayacak olan karar, ABD’nin vetosuyla 14’e 1 reddedildi. Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 18 Aralık 2017
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