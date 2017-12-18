Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Trump yönetimi dışında bütün ülkeler birlik içinde hareket etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BMGK'da oylanan Kudüs tasarısıyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

ANKARA'DAN İLK TEPKİ: BM GENEL KURULU SÜRECİ BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, veto edilen Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

Kalın, "BM Güvenlik Konseyindeki ABD’nin Kudüs kararını geçersiz sayacak olan karar, ABD’nin vetosuyla 14’e 1 reddedildi. Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak." dedi.