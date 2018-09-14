Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib açıklaması: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'daki İdlib Zirvesi'ne ilişkin, "Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği." dedi.

Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Soçi'ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor. Beklentimiz tabii ki İdlib'te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması bir insani krizin çıkmaması."

"İdlib'de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez"

Kalın, "Oradan neşet edebilecek muhtemel güvenlik risklerini ortadan kaldırma konusunda Türkiye üzerine düşeni elbette yapacaktır ama bu gerekçeyle İdlib'in bombalanması, İdlib'de sivillerin ve muhaliflerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bunun yaratacağı sonuçları hepimiz biliyoruz." diye konuştu.