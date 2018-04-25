Cumhuriyet gazetesi davasında mahkeme karar verdi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan, aralarında firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.



Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.

Mahkeme, Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Murat Sabuncu ve Ahmet Şık ise "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.