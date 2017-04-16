Cumhuriyet'ten provokatif referandum haberi

SANDIK KURULU BAŞKANI VE CHP'Lİ ÜYE DE ORADAYDI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde engelli vatandaş oyunu arabada kullandı. Sandık kurulu başkanı ile AK Partili ve CHP'li üye de oy kullanmaya nezaret etti.

ENGELLİLERİN ARAÇTA OY KULLANMASI YASAYA UYGUN

Ancak bu yasal işlem FETÖ'nün sesi Cumhuriyet Gazetesi tarafından çarpıtıldı. Engellilerin bu şekilde oy kullanmasının yasalara uygun olduğu belirtilirken, Cumhuriyet Gazetesi'nin bu oy kullanma işlemini çarpıtması yetkililer tarafından eleştirildi.