Cumhuriyet'ten yeni skandal: Darbecilerle darbe mağdurlarını aynı kefeye koydu

Sürekli skandallarıyla gündeme gelen Cumhuriyet gazetesi, bunlara bir yenisini ekledi.

12 Eylül darbesinde cuntanın mağdur ettiği insanlar ile 15 Temmuz'daki 250 masum insanın şehit edildiği hain darbe ve Türkiye'yi işgal girişiminin faillerinin tutuklanma görüntülerini birbirine eşdeğer tutan Cumhuriyet, büyük tepki topladı.

PEŞ PEŞE 3 REZALET OKUYUCUYU İSYAN ETTİRDİ

Son zamanlarda okuyucular tarafından "rezillik" olarak tanımlanan haber ve paylaşımlarına hız veren Cumhuriyet, son bir haftada yaptığı üç paylaşım ile bir yandan "yok artık" dedirtirken öte yandan büyük tepkilere sebep oldu.

ENSEST İLİŞKİYİ SAVUNDU

Gazete tüm Türkiye'yi hayrete düşüren Murat Başoğlu ile yeğeni arasındaki ensest skandalını normalleştirmeye yönelik bir haberle büyük tepki topladı.

Gelen tüm tepkilere rağmen ensest ilişkinin suç olmadığı iddiasından vazgeçmeyen Cumhuriyet, haberi de yayından kaldırmadı.

TECAVÜZCÜNÜN DİLİNDEN ARAKANLI MÜSLÜMANLARI AŞAĞILADI

Myanmarlı tecavüzcü albayın dilinden yazdığı haberle mazlum Arakanlı Müslümanları aşağılayan Cumhuriyet, yine çok sayıda tepki aldı.

Okuyucular ve sosyal medya kullanıcıları yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, binlercesi katledilen ve yüzbinlercesi çok zorlu şartlarda zorunlu göçlere ve ölüm yolculuklarına maruz bırakılan Arakanlı mazlum Müslümanlara karşı Cumhuriyet gazetesinin duyduğu kinin sebebi anlamlandırılamadı.

FİRARİ FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR'IN ÇİZGİSİNDE DEVAM EDİYORLAR

Bilindiği üzere MİT tırları ihanetinin aktörlerinden FETÖ tetikçisi Can Dündar, firar ettikten sonra Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevinden de resmi anlamda ayrılmıştı.

Fakat Cumhuriyet yaptığı skandal işlerle Can Dündar çizgisinden uzaklaşmadığını gösteriyor. Firari FETÖ'cü ile resmi işbirliğini sonlandıran gazetenin, fiili işbirliğine devam edip etmediği kamuoyunca merak ediliyor.