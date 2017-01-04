"Dağa çık" baskısına ilk kurşun

Mehmetçikten ağır darbe yiyen Kandil, artık terörist bulamıyor. PKK şehirdeki gençlerin beynini yıkamaya çalışıyor. M.İ. adlı hain, 18 yaşındaki A.E'yi "benimle dağa geleceksin. Yoksa aileni öldürürüm" diye tehdit etti. Direnen genç, PKK uşağını öldürüp polise teslim oldu.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis Merkezi'ne giden A.E., kendisini zorla dağa götürmeye çalışan M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan A.E.'nin verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri, Yenişehir İlçesi Şehitlik Semti çöp arıtma tesisleri yakınlarına gitti. Burada yapılan incelemede, tren raylarının yanında M.İ.'nin başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. (Türkiye)