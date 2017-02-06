Darbe duruşmasina drone’lu koruma

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut’taki Özel Hava Alay Komutanlığı’nda yaşanan olaylara ilişkin 27 sanığın yargılandığı ilk dava başladı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın görüşülmesi, Sincan Cezaevi’ndeki eski duruşma salonunda yapılıyor. Duruşma sebebiyle Sincan Cezaevi ve çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Jandarma ekipleri tedbirler kapsamında hava aracı (drone) ile duruşma salonunun çevresini havadan kontrol altına aldı. Duruşmaya müşteki, sanık yakınları ve avukatların dışında izleyici alınmadı. Davanın iddianamesinde sanıkların 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 7 yıl 6’şar aydan 15’er yıla kadar da hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Başkent’teki ilk duruşma 5 gün sürecek.

AK PARTİ’NİN İŞGALİ

İstanbul’da da 15 Temmuz gecesi AK Parti İl Başkanlığı’nı işgal eden 14’ü tutuklu, 74 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Silivri Cezaevi’nin karşısındaki duruşma salonunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ilk duruşmaya 14 tutuklu, 40 tutuksuz sanık katıldı. İddianame sanıklar hakkında 3’er kez müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşma sebebiyle Silivri Cezaevi ve duruşma salonu çevresinde Jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik öneli alındı. Aramalarda köpekler de kullanıldı.

45 YIL İSTENİYOR

Erzurum’da ise darbe girişimi sırasında, emrindeki polislere FETÖ’cü askerlere karşı ‘silah bırakın’ talimatı veren eski İspir İlçe Emniyet Amiri Dutak hakkında dava açıldı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede yer alan tanıklardan polis memuru Erkan Yanık, “Benim elimde uzun namlulu silah vardı. Önce bana nöbetçi kulübesine geçmemi söyledi. Sonrasında nöbetçi olup olmadığımı sordu. Ben de nöbetçi olmadığımı, güvenlik nedeniyle uzun namlulu silahımı aldığımı söyledim. Bunun üzerine silahı bırakmamı istedi ve ‘söyle diğer arkadaşlar da bıraksınlar’ dedi” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, savunmasına yer verilen tutuklu sanık eski Emniyet Amiri Mustafa Dutak ise polislere ‘silahları bırakın’ tarzında talimat vermediğini iddia etti. Dutak evinde bulunan Fetullah Gülen’e ait sözlerden derlenmiş dokümanın ise nın baldızına ait olduğunu ileri sürdü. Hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen Dutak’ın FETÖ/PDY ile ilgisi bulunan 77 kişi ile telefon görüştüğü, eşi Hatice Dutak hakkında ise usulsüzlük yapıldığı belirlenen 2010 KPSS sınavıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.