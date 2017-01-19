Darbe girişimi iddianamesinde hainlerin Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Darbe girişimine ilişkin Bayrampaşa Cevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün işgal edilmesine ilişkin 58 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ tarafından organize edilen darbe girişimindeki eylemlerin 66.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev yapan subay, astsubay ve erler tarafından gerçekleştirildiğini anlatıldı.

İddianamede, 14 Temmuz 2016 tarihinde 66.mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda yapılan toplantıda birliklerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesini, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesini ve Atatürk Havalimanını ele geçirmesinin planlandığı vurgulandı.

“İlk işgal girişiminde bulunulan yerleşke Bayrampaşa Çevik Kuvvet”





Bayrampaşa ilçesinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde barındırdığı yaklaşık 5 Bin polis memuru, envanterinde kayıtlı TOMA, Panzer ve Short Land gibi zırhlı araçları, silah ve mühimmat kaynakları olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün en güçlü birimlerinden biri olduğu belirtilen iddianamede, “Darbeci askerler tarafından kendilerine karşı oluşabilecek en önemli tehdit ‘polis mukavemeti’ olarak düşünülmüş olmalı ki İstanbul Emniyet Teşkilatının üç ana yerleşkesinden biri olan ve personel olarak yoğun bir yerleşke olması açısından ilk işgal girişiminde bulunulan yerleşke Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi olmuştur” denildi.

“Bayrampaşa hallolunca haber verin, Ankara’dan haber bekliyoruz”

İddianamede, FETÖ üyelerince oluşturulan ‘Yurtta Sulh’ isimli WhatsApp grubunda, grubu oluşturan Binbaşı Murat Çelebioğlu’nun 15 Temmuz 2016 tarihi saat 22.28’de ‘Kadir yarbayım Bayrampaşa da hallolunca haber verin Ankara’dan haber bekliyorlar’ ve saat 22.57’de ‘Bayrampaşa’dan bir tane bile polis çıkmayacak’ şeklinde mesajlar gönderdiği ifade edildi.

“Çevik Kuvvet’ten polislerin çıkışı engellenerek mukavemetin önüne geçmeye çalışmışlar”

Darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerinin polisi kendilerine karşı en büyük güç olarak gördükleri, aynı zamanlarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesini de işgal kapsamına almış olmaları nedeni ile Bayrampaşa Çevik Kuvvet’ten polislerin çıkmasını engelleyerek, İstanbul genelinde polislerce kendilerine karşı gösterilecek mukavemetin önüne geçmeye çalıştıkları belirtildi.