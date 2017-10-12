Eski kurmay pilot yüzbaşı Nergiz, darbe girişimini halı saha görevlisinden öğrenip Akıncı'ya gitmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimisırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Duruşmada, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında darbe girişimi döneminde Akıncı Hava Üssü'nde İcra Şube Müdür Vekili olarak görev yapan eski kurmay pilot yüzbaşı Serdar Nergiz savunmasını yaptı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünü ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i lanetleyerek savunmasına başlayan Nergiz, evrak işleriyle ilgilenen pasif bir birimde görev yaptığını, pilot olarak bu işe verilmesini yadırgadığını, kendisine karşı yapılan bazı davranışlardan dolayı istenmeyen pilot gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.

15 Temmuz'da normal mesaisini tamamladıktan sonra TAİ tesislerindeki halı sahada maça gittiğini, maç esnasında halı saha görevlisinin "ülke karışmış siz burada maç yapıyorsunuz" sözleri üzerine Ankara'da uçan uçaklardan haberdar olduğunu öne süren Nergiz, maçı yarıda bırakarak Akıncı Hava Üssü'ndeki lojmanına geçtiğini, televizyondan darbe teşebbüsünü öğrendikten sonra da birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, lojmanlar bölgesinden üs karargah bölgesine hiçbir şekilde geçmediğini savundu.

Sanık Nergiz, 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş ile filo gazinosunda herkesin önünde tartıştıklarını, Karakuş'un kendisini filodan kovarak pasif göreve verdiğini, bunun üzerine yazılı olarak sıralı amirlerine Karakuş'u şikayet ettiğini kaydetti.

Sanık Nergiz'in avukatı Utku Ejder de müvekkilinin filo komutanı Karakuş ile yaptığı kavgayı anlatarak, 15 Temmuz'da filo karargahını arayan müvekkilinin telefonuna çıkan Hakan Karakuş'un, Nergiz'e küfür ederek telefonu kapattığını, buna dair dikta teyp kayıtlarının mevcut olduğunu söyledi.

Avukat Ejder, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 15 Temmuz'dan sonra yaptığı idari tahkikat sonucunda, müvekkilleri Serdar Nergiz, Ahmet Pala ve Ömer Dolay hakkında "FETÖ'cü ve darbeci değil" şeklinde rapor hazırladığını iddia ederek, bu rapor üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çağrıldıklarını, müvekkillerinin dosyasının tekrar inceleneceğini savundu.