Darbe üssünde o gece: Hakan Karakuş

Akın Öztürk'ün damadı, eski filo komutanı Hakan Karakuş'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ana merkezi Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını ve üsteki bazı odaları temizlettirdiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamesindeki tanık ve şüpheli ifadeleriyle darbecilerin derdest ettikleri komutanlar için üste hazırlık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerinden eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Akın Öztürk'ün damadı eski filo komutanı Hakan Karakuş'un, kalkışmadan bir gün önce Akıncı Üssü'ndeki sorgu odalarını ve bazı odaları temizlettirdiği, bazı odaları alıkoyulan komutanların tutulması amacıyla boşalttırdığı ortaya çıktı.

İddianameye göre, Karakuş'un boşalttırdığı bu odalarda, Genelkurmay Karargahı ve değişik yerlerden rehin alınarak Akıncı'ya getirilen isimler tutuldu.

Akıncı Üssü'ndeki 141. Filo Komutanlığının koridor kamera görüntülerine, kursiyer pilotların bazı odalardaki eşyaları başka odalara taşıdıkları yansıdı. Tanık ve bazı şüphelilerin ifadelerinde, bu faaliyetlerin, darbeden bir gün önce Karakuş'un emriyle derdest edilecek komutanların yerleştirilmesi için yapıldığı tespit edildi.

Darbecilerin alıkoydukları kişileri sorgulamak üzere üssün bir bölümünde "sorgu odası" hazırladıkları da görüntülere yansımıştı. Bu sorgu odalarının da darbe öncesi temizlettirildiği belirlendi. İfadesi alınan tanıklar Cami Taş ve Hamit Açık, şüphelilerden TBMM'yi bombalayan pilot Hüseyin Türk'ün, kendilerini, 141. Filo'nun 50 metre ilerisinde bulunan sığınak tarzı bir yere götürerek, girişte "sorgu odası" yazan yerin temizliğini yaptırdığını, daha sonra darbeci Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un gelip kontrol ederek, Hakan Karakuş ile bu odaları gezdiklerini belirtti.

Şüphelilerden Ahmet Tosun ifadesinde, 141. Filo'da, Hakan Karakuş'un emri doğrultusunda bazı odaların eşyalarının kursiyer teğmenler ve üsteğmenler tarafından boşaltıldığını, alıkonulanların bu odalarda tutulacağını kaydetti.Şüpheli Mustafa Mete Kaygusuz da Karakuş'un kendisine, üsse bazı şahısların tutuklu olarak geleceğini, bunların kendisi tarafından "misafir" edilecekleri yerlere götürüleceğini söylediğini ifade etti. Kaygusuz, saat 20.45 sularında ilk "misafirlerin" gelmeye başladığını, ilk olarak Genelkurmay Personel Başkan Yardımcısının elleri bağlı vaziyette geldiğini, sonrasında Korgeneral Fikri Özbilgin'in elleri bağsız getirildiğini anlattı

.Bir süre sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın getirildiğini duyduğunu ancak görmediğini söyleyen Kaygusuz, ardından elleri bağsız şekilde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yine elleri bağsız şekilde geldiğini belirtti. Şüpheli Kaygusuz, gelen komutanları kendisine önceden bildirilen odalara götürdüğünü söyledi.