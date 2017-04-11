Darbeci Tuğgeneral Yıldırım yakalandı
Malatya 1. Ağır ceza mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve dünkü duruşmada hakkında yakalama kararı verilen dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım Ankara'da yakalandı.
- MUAMMER BAŞKAN
Malatya 1. Ağır ceza mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve dünkü duruşmada hakkında yakalama kararı verilen dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım'ın Ankara'da terörle mücadele şubesi ekiplerince yakalandığı bildirildi.
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