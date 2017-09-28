Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 54'ü tutuklu 128 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan binadaki duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Yarbay Selim Çiftçi, 15 Temmuz günü Selimiye'de nöbetçi olduğunu, görevini, "kışlaya gelen generalleri ağırlamak ve giden generalleri uğurlamak" şeklinde anlattı.

Sözde "sıkıyönetim direktifini" 22.30 sıralarında gördüğünü belirten sanık Çiftçi, "Direktifin ilk sayfasını okudum. Bunun bir darbe girişimi olduğunu algılayamadım. Terör faaliyetlerine karşın TSK'nın aldığı bir önlem olarak düşündüm." şeklinde savunma yaptı.

Darbeci tuğgeneralden "İstanbul'a yüklensinler" emri

Sıkıyönetim direktifini gördükten sonra harekat merkezine gittiğini aktaran sanık Çiftçi, İstanbul'daki "ana darbe" davasının sanıklarından eski 1. Ordu Harekat Yarbaşkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in "Trakya'daki birliklere haber verelim, İstanbul'a yüklensinler." şeklindeki emri eski Albay Ahmet Zeki Gerehan'a verdiğini duyduğunu ifade etti.

Darbe girişimini TRT'deki sözde bildirinin okunmasının ardından anladığını savunan Çiftçi, "Yarbay Ümit Ertuğrul darbe girişimini öğrenmemizin ardından bazı generallerle konuştu. Eyyüp Gürler'in tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi. Ben Ertuğrul'un Eyyüp Gürler'i teslim olması için ikna ettiğini biliyorum." dedi.

"Siz yarbay olarak bir erin anladığı darbe girişimini neden anlayamıyorsunuz?"

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanık Çiftçi'ye "Televizyonlarda görüyoruz. Rizeli bir er darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez hemen saf değiştiriyor. Siz yarbay olarak, bir erin anladığı darbe girişimini neden anlayamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Sanık Çiftçi soruyu, "Darbeye hizmet eden faaliyetler sokaklardaydı. O yüzden asker bunu kolay idrak edebilir. Bizim karargahta algılamamız geç olabilir. Karargahta şiddet görmüyorsunuz. Kimse kimseyi öldürmüyor. Vatandaşlara ateş açıldığı için er daha rahat anlayabilir." şeklinde yanıtladı.

Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla sürüyor.