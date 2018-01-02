"Darbeciler kendilerinden olmayan askerleri 'şehitlik'le kandırdı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davada, tanık beyanları alınıyor.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, hakim karşısına tanık sıfatıyla çıkan O.L.K, darbecilerin kendilerinden olmayan askerleri, "şehitlik" kavramıyla kandırdığını söyledi.

Olay tarihinde Öğrenci Kurs Taburu Subay Kurs Bölüğü Astsubayı olarak görev yaptığını ifade eden O.L.K, 15 Temmuz akşamı evinde bulunduğu sırada bir arkadaşının kendisini arayarak askeri bir hareketlilik olduğunu, gelişme hakkında bilgisinin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Karargaha geldiğinde sanıklar eski tabur komutanı yarbay Fatih Çubukçu ve eski bölük komutanı binbaşı Özkan Gürkol ile yaklaşık 10 kursiyer teğmeni bir arada gördüğünü belirtti.

Sanık binbaşı Gürkol'un sert bir ses tonuyla teğmenlere tabancaların dağıtılması için emir verdiğini, bunun üzerine bölük silahlığına giderek emri yerine getirdiğini ifade eden O.L.K, karargaha gelmeden önce Çubukçu'nun deponun kilidini kırarak tabancaları almak için girişimde bulunduğunu ancak kapılardaki sistem nedeniyle bunu yapamadığını sonradan öğrendiğini ifade etti.

"Ne kaydı şehitlerimiz var, acele edin"

Tabancaları kimlerin aldığına ilişkin kayıt tutmak istediğini bildirmesi üzerine Gürkol'un "Ne kaydı şehitlerimiz var, acele edin" diyerek karşı çıktığını savunan O.L.K, silah alan teğmenler ile Sinan Ünal'ın karargahın arkasında toplanmaya başladıklarını kaydetti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde teğmenlerden silahları geri aldığını belirten O.L.K, "Darbeciler bizi en hassas olduğumuz 'şehitlik' kavramı üzerinden kandırdı. O gün 'şehitlerimiz var' denilerek birçok insan yok yere perişan edildi. Darbeciler şehitlik gibi kutsal bir kavramı kullandı. Onlardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Darbeci komutanın ses kaydını almış

Kursiyer teğmen Y.K. de olay tarihinde kurs tabur komutanı olan Gürkol'un kursiyer teğmenlerin karargaha gelmeleri için emir vermesi üzerine birliğe gittiğini söyledi.

Burada kendilerine tüfekler dağıtıldığını, mühimmat verilmediğini anlatan Y.K, bu sırada internetten darbe girişimine yönelik haberleri okuduğunu aktardı.

Bunun üzerine emirlere uymadığını dile getiren Y.K, sanık Çubukçu'nun kursiyer teğmenleri topladığını anlattı. Y.K, "Biz askeriz, ne emir verilirse onu yaparız deyince onun da kalkışmanın içinde olduğunu anladım. Yaptığı konuşmanın ses kaydını aldım." dedi.

İddianamedeki, darbe girişiminde yer almayan kursiyer teğmenleri Sefa Alkan'ın ikna ettiğine ilişkin tespitin gerçeği yansıtmadığını ifade eden tanık Y.K, "Beni kimse ikna etmedi, böyle bir tespit var, kesinlikle doğru değildir. Kendi isteğimizle okul binasına geçtik. Birkaç kişi okul komutanı Alkan'dan 'Biz de bunlara (darbecilere) karşı hareket edelim, sayımız fazla' diyerek emir istedi ama Alkan emir vermedi." diye konuştu.