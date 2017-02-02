'Darbeye katılmakta hiç tereddüt etmedim'

Darbe girişimi sonrası tutuklanan ve 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen 2'nci Ordu Komutanlığı plan harekât şube müdürü Albay Bahadır Erdemli'nin ifadesinde "Yurtta Sulh Konseyi'nin emirlerinin kanunsuz olduğunu bile bile yerine getirmekte tereddüt etmedim" dediği öğrenildi.

'GEREĞİNİ YAPTIM'

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Albay Bahadır Erdemli'nin ifadesine yer verildi. Erdemli'nin, "FETÖ'cü değilim. Kanunsuz olan emirler bana ulaşınca içeriğini okudum. Burada Yurtta Sulh Konseyi'nin varlığından haberdar oldum. Ne yapmam gerektiği yazılıydı. Ben de emrin gereklerini eksizsiz olarak yapmak için hazırlıklara başladım. 2. Ordu Karargâhı'nda mahiyetimde çalışan Yüzbaşı Kemal Keskin ve Kurmay Binbaşı Fatih Kılınç'ı bu emirlerle ilgili haberdar ederek benim talimatım doğrultusunda karargâha gelmelerini sağladım" dediği öğrenildi.

TÜMGENERALE KELEPÇE VURDU

Darbeci Albay Bahadır Erdemli'nin, "Kemal yüzbaşıyı (Çatışmada yaralı yakalandı) Ordu Komutanlığı'nın 2. nolu nizamiyesinde görevlendirdim. Hiçbir şekilde kimseyi içeri almamasını istedim. Avni Angun'a (2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral) güvenmediğim için kendisine kelepçe vurdurttum" dediği de iddianamede yer aldı. Darbe girişimi sırasında eski Jandarma Genel Komutanı Org. Galip Mendi ile eski Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanı Org. Kamil Başoğlu'nun Akıncı Üssü'nde alıkonulduğu yerde görevlendirilen tutuklu eski Pilot Üsteğmen Yunus Emre Hoşoğlu da savcılık ifadesinde şunları anlattı: "Yüzbaşı Mete Kaygusuz içeride iki tane vatan haini komutan olduğunu söyledi. Sığınağa girdiğimde iki kişi gördüm. Bunlar havacı komutan değildi. Bu komutanların ayakları ve elleri kelepçeli, ağız ve gözleri bağlıydı." (Sabah)