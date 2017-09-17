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Dargeçit’te üs bölgesine saldırı! Hava destekli operasyon başlatıldı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lı teröristlerce üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

  • İHA
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Olay, 17.05 sıralarında, Dargeçit ilçesi Dibekli üs bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK’lı terörist tarafından üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırıda güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak, kaçmasıyla sona erdi.

Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.

 

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