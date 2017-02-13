DBP'li Belediye Başkanı tutuklandı
Siirt'te DBP Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek ile belediye çalışanı Namet Can 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak' suçlarından tutuklandı.
- AA
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 Şubat tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçlarından Gökçebağ Belediyesi binası dahil 5 ayrı adreste yapılan aramada DBP Gökçebağ Belediye Başkanı Çiçek ve Can gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa çıkarılan Çiçek ve Can, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çiçek ve Can, Siirt E tipi cezaevine gönderildi.
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