Terör örgütü DEAŞ'a 'yeni yıl' öncesi büyük darbe: 120 şüpheli gözaltına alındı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, bugün İstanbul, Gaziantep, Elazığ, Bingöl, Adana, Kilis, Sakarya, Manisa, Van, Diyarbakır, Mardin ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı, bazı silahlar ile para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

- İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başakşehir, Ümraniye ve Güngören'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 6 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, teröristlerin eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı, zanlıların ev, iş yeri, depo ve üst aramalarında 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 bin lira, tabanca, 2 şarjör, 220 dolu fişek, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

- Elazığ

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Bingöl merkezli operasyon

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bingöl merkezli İstanbul, Adana ve Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

- Irak ve Suriye uyruklu şüpheliler gözaltında

Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Adapazarı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Irak uyruklu bakkal işletmecisi A.K.M.M, gündelik işçi H.A.M.M. ve hayvan besiciliği yapan M.O.N, "silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bazı dijital materyaller ile 138 bin dolar ve 50 bin 210 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Turgutlu'da 2, Salihli ilçesinde de 3 şüpheli yakalandı.

Aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu zanlılar, emniyete götürüldü.

Van merkezli operasyonda, Van'da 13, Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de bir olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

- Bursa'da 38 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şubesi ekipleri, zanlıların kaldığı belirlenen evlere kapıları koçbaşılarıyla kırarak girdi.

Ekipler, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki apartmanın alt alta iki dairesinde 17, Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl'deki diğer adreslerde de 21 olmak üzere 38 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu zanlılara ait adreslerde arama yapıldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.