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DEAŞ'lı kadın terörist oturum izni almak için geldiği Trabzon’da yakalandı

Trabzon’da oturum izni almak için İl Göç İdaresine başvuran ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan DEAŞ’lı kadın yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Dağıstan uyruklu H.K. (24) isimli kadın, oturum izni almak için Trabzon İl Göç İdaresine başvuruda bulundu. Yapılan incelemede görevliler, kadın hakkında tahdit olduğunu belirleyerek Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. İl Göç İdaresine gelen TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağıstan uyruklu kadını alarak Emniyet Müdürlüğüne getirdi. DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu anlaşılan H.K., cezaevine gönderildi.

  

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