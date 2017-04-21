DEAŞ'lı teröristin TBMM bahçesinde keşif yaptığı iddiasıyla ilgili Aydın'dan açıklama

Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun DAEŞ'li bir teröristin TBMM bahçesinde keşif yaptığı iddiasına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca hakkında tedbir kararı bulunan S.S isimli şahsın, 12 Ekim 2016 günü saat 10.15'te İstanbul'dan havayolu ile Ankara'ya geleceği bilgisinin alınması üzerine teknik takip ekibinin aynı gün saat 10.30 sıralarında Esenboğa Havaalanı'nda görev aldığını belirten Aydın, yapılan çalışmalarda, Ankara'da bulunduğu süre içerisinde TBMM bahçesi civarında dolaştığı, şahsın yine aynı yolla aynı gün akşam saatlerinde İstanbul'a geri döndüğünün tespit edildiğini aktardı.

Kimlik bilgileri belirlenen şahısla ilgili yapılan sorgulamada, TBMM Randevu Takip Sistemi'nde herhangi bir kayıt bilgisine ulaşılamadığını ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, 5271 sayılı Kanunun 135. maddesi uyarınca hakkında tedbir kararı bulunan S.S isimli şahsa ait görüntüler, 12 Ekim 2016 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü teknik takip ekibi tarafından elde edilmiş olup yapılan çalışmaların sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği yazı ile Başkanlığımıza bildirilmiştir. Başkanlığımız tarafından şüpheli şahıs S.S ile ilgili olarak herhangi bir görüntü tespiti yapılmamıştır.

İstanbul Valiliğinin yazısında DAEŞ operasyonunda tutuklanan 28 şüpheli ile ilgili iddianamenin 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiği belirtilmiştir. Soruşturma dosyasında yer alan iddianamede 35 şüphelinin yer aldığı belirtilmiştir."