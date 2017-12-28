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DEDAŞ şubesine patlayıcılı saldırı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası atıldı.

  • İHA
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Olay, saat 21.00 sıralarında, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan DEDAŞ Tahsilat Şubesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, şube yerleşkesine önce el yapımı patlayıcı, ardından da el bombası atıldı. El yapımı patlayıcının büyük bir gürültüyle patladığı olayın ardından bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede el bombasının patlamadığını belirlerken, bomba olay yerine çağrılan uzmanlarca etkisiz hale getirildi.

Yaralananın olmadığı olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

 

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