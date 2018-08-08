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Define ararken ormanı yaktılar

Antalya'da izinsiz kazı yapanların yaktığı ateşin ormanlık bölgeye sıçraması sonucu çıkan yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapanların yaktığı ateşin orman bölgesine sıçraması sonucu yangın çıktı.
 
Oymapınar Mahallesi Sürmeşe mevkisinde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
 
Olay yerine sevk edilen ekiplerin, müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dönüm alan zarar gördü.
 
Bölgede izinsiz kazı yapanların kullandığı çeşitli malzemeler bulundu.
 
Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinde, yangına kazı yapanların yaktığı ateşin neden olduğu tespit edildi.
 
Jandarma, yangın ve kaçak kazıyla ilgili inceleme başlattı. 

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