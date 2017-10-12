FETÖ'cü alçakların Sultanahmet saldırısından önce örgüt üyelerini Bylock'tan uyardığı ortaya çıktı

Deşifre edilen 27 Aralık 2015 tarihli ByLock yazışmasında, FETÖ üyelerine 'Bombalı saldırı' uyarısı yollandığı 12 Ocak 2016'ta da Sultanahmet'te 12 kişinin öldüğü saldırının yaşandığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre: FETÖ'nün İstanbul Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıdan da haberdar olduğu ortaya çıktı. İstanbul polisinin ulaştığı bir ByLock yazışmasında, saldırıdan kısa süre önce bir ByLock grubunda 'İstanbul'da saldırı olacağına' ilişkin bilgi paylaşıldığı belirlendi.

BYLOCK'TAN UYARMIŞLAR

27 Aralık 2015 tarihli 'Arkadaşlarımız dikkat etsin' başlıklı mesajda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da alışveriş merkezlerine bombalı eylem olacağına dair ciddi bilgiler vardır. Arkadaşların bugünlerde alışveriş merkezlerine gitmemeleri önem arz etmektedir." FETÖ/PDY mensuplarının, bir dönem Türkiye'nin birçok bölgesinde, terör örgütleri PKK ve DEAŞ tarafından patlatılan bombalardan haberdar olduklarına yönelik bazı ifadeler ortaya çıkmıştı.

Bombaların kendilerine haber verildiğini söyleyen Ayşe K. ifadesinde şunları kaydetmişti: "İstanbul'da bir bayan beni Çamlıca'da bir yurda yönlendirdi. Bu yurtta bir bayanla yaptığım görüşme sonucunda Çamlıca'daki Anafen okulunda muhasebeci olarak işe başladım.