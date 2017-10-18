Deniz Baykal yoğun bakımdan çıktı

Beyin damarındaki pıhtı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a, dün ikinci kez müdahale edildi. Ankara İbni Sina Hastanesi’nde tedavi gören Baykal’a, önceki akşam beyninde kanama izlenmesi nedeniyle tomografi çekildi. Sabah da kafa içi basıncının artması üzerine ikinci kez ameliyata alındı.

3’ÜNCÜ OPERASYON YAPILDI

Baykal’ın dün sabahki ameliyatının ardından akşam da yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındı.

Deniz Baykal’ın hayati tehlikesinin her an olduğunu ifade eden Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SOLUNUM DESTEĞİ VAR

“Deniz Bey’de maalesef kanama ve ödem en üst düzeyde gerçekleşiyor. Bu nedenle de bugün bir ameliyat yapıldı basıncı azaltmak için. Akşam saatlerinde yapılan müdahale ise bir ameliyat değil, müdahaleyle cilt altında biriken kan temizlendi. Şu anda kendisine yine yoğun bakımda yoğun tedavi uygulanıyor. Solunum desteği sağlanıyor, beyin destekleri sağlanıyor. Bu süreç içinde kendisi tabii ki bilinci kapalı olarak uyuyor. Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz.