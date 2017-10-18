Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş Deniz Baykal'ın son sağlık durumu hakkında bilgi veriyor.
"Düne oranla bir nebze iyileşme bulgusu var. Dünle bugün arasında kötüye gidiş yok. Solunum desteği sağlanıyor. Uyutulma işlemi devam ediyor. Beyin ölümü gerçekleştiğine dair haberler çıkıyor, kesinlikle bu haberler doğru değil."
Prof. İbiş: Baykal'ın durumu ciddiyetini koruyor, bilinci kapalı https://t.co/Xrm9OE8L1s pic.twitter.com/8x9NgjOeMW— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 18 Ekim 2017
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