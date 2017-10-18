Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

"Düne oranla bir nebze iyileşme bulgusu var. Dünle bugün arasında kötüye gidiş yok. Solunum desteği sağlanıyor. Uyutulma işlemi devam ediyor. Beyin ölümü gerçekleştiğine dair haberler çıkıyor, kesinlikle bu haberler doğru değil."