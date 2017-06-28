Ayvacık sahilinde denizde meydana gelen iki patlama ve ardından oluşan beyaz köpük korkuttu

Ayvacık ilçesinde geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, ardından da deprem fırtınası uzun süre devam etti. Bölgedeki Gülpınar, Tuzla ve Yukarıköy başta olmak üzere birçok yerleşim yeri depremden etkilendi. Deprem fırtınası ise bölge halkını uzun süre tedirgin etti. Son olarak İzmir Karaburun açıkları ile Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem de Ayvacık bölgesinde kuvvetli şekilde hissedildi. Tüm bu gelişmeler nedeniyle diken üstünde olan bölge halkı, bu sabah Ayvacık ilçesinin Kocaköy Köyü sahilinde denizde meydana gelen iki patlamanın yeni bir depremin habercisi olup olmadığını merak etmeye başladı.

Ancak görgü tanıkları, Kocaköy sahilinde, kıyıdan 75 metre açıkta ve 45 metre derinlikte meydana gelen ilginç doğa olayının yeni olmadığını, birkaç aydır bu bölgede kabarcık şeklide bir hareketin yaşandığını söyledi. Kocaköy Köyü'nde yaşayan Hasan Durmaz, denizi seyrettiği sırada ilginç doğa olayına şahit oldu. Denizdeki patlamayı görünce hemen cep telefonu ile kayıt yapan Durmaz, meydana gelen ikinci patlama anını kaydetti. Bu anlarda denizin üzerinin bembeyaz köpürdüğünü ve yosunların su yüzeyine çıktığını belirtti.

"BU BÖLGEDE BİR DEPREM KAYDI YOK"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, görüntüleri izledikten sonra sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaştı. Prof. Dr. Perinçek, "Bugün saat 10.00 sıralarında Edremit Körfezi'nde kıyıdan 75 metre uzaklıkta ve deniz derinliğinin yaklaşık 45 metre olduğu noktada denizde iki kez gaz çıkışı ve patlama oldu. Bu sırada herhangi bir deprem kaydedilmedi. Gaz çıkışı sırasında halk dilinde erişte olarak bilinen deniz yosunları deniz tabanından yüzeye çıktı. Boğaziçi Üniversitesi deprem kayıtlarında da bu sabah için söz konusu alanda bir deprem kaydı yok. Aynı alanda Gülpınar depremi sırasında daha küçük boyutlarda gaz çıkışı olduğu yöre halkı tarafından gözlemlenmiştir" dedi.