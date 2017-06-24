Eskişehir'deki yapay plaj sezonu açıldı

Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kent Park içerisinde bulunan yapay plaj bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Plajda aileler ve erkekler için iki bölümün olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Plaj Sorumlusu Osman Çırak, "Plaj sezonunu bugün açtık. Havanın sıcak olması bizim için çok güzel. Bayramda talep oldukça fazla olacak. Plajımız aile ve erkek bölümü olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Plajda sağlık görevlisi ve cankurtaranlarımız hazır bulunuyor. 200'e yakın şezlong ve şemsiyemiz var. Eskişehirlilerin dışında başka illerden de plaja gelenler var" diye konuştu.

Plaj suyunun sağlık kontrollerinin ve plajın genel temizliğinin düzenli olarak yapıldığını söyleyen Osman Çıkar, yaz sezonu boyunca sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek plaja girişin 15 TL olduğunu belirtti.